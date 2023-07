Het blijft toch een bizar beestje, Silent Hill: Ascension. Ontwikkelaar Genvid Technologies is er echter van overtuigd dat ze met deze titel de toekomst van interactieve media in handen hebben. In de onderstaande video vertellen werknemers enthousiast over het project en passeert ook heel wat officieel artwork de revue.

Ascension wordt een interactieve serie, waarin onze beslissingen invloed hebben op het verhaal. Die ‘onze’ mag je letterlijk nemen. Dit wordt immers geen individuele ervaring, maar één waarin alle kijkers samen keuzes maken. Je zal na het verschijnen van elke aflevering hiervoor een dag tot een week tijd hebben voor jouw input.

Zodra een keuze echter gemaakt is, behoort deze officieel tot de canon van de game en is er geen weg meer terug. Replaywaarde is er dus niet – of toch niet op dezelfde manier als je gewend bent van games. Wij kijken het project tegemoet met een gezonde dosis scepsis, maar zijn benieuwd naar het uiteindelijke eindresultaat.