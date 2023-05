Het zijn drukke dagen bij Konami. De uitgever onthulde vorig jaar al meerdere projecten in het Silent Hill-universum, waaronder een remake van het tweede deel en een project wat de subtitel “Ascension” draagt. Van die laatste was nog niet zoveel bekend, maar daar is verandering in gekomen.

Het Japanse bedrijf heeft namelijk een nieuwe trailer de wereld in geslingerd, waarin men onthult dat Silent Hill: Ascension een interactieve serie is, waar “spelers” het lot van personages kunnen bepalen. Een artikel van Game Informer stipuleert dat Ascension een geheel nieuwe cast aan personages, monsters en locaties zal bevatten.

Daarbij zegt men dat “elke dag” in Silent Hill: Ascension anders zal zijn, gebaseerd op wat de community allemaal besluit. Ascension zal later dit jaar gelanceerd worden, hoewel het nog niet helemaal duidelijk is of de serie via consoles of slechts via het internet te volgen zal zijn. De trailer willen we je natuurlijk niet onthouden en die vind je hieronder terug.