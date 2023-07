Als je Hitman: World of Assassination wilt kopen, kan je alleen een digitaal exemplaar aanschaffen omdat deze editie nooit fysiek is verschenen. Daar komt verandering in, want binnenkort zal er een fysieke uitgave in de winkels belanden.

Sinds eind januari dit jaar is het niet meer mogelijk om één van de drie laatste Hitman-games los te kopen. Deze zijn namelijk allemaal gebundeld in Hitman: World of Assassination. De losse games werden fysiek aangeboden, maar dat was dus niet het geval met de eerder genoemde bundel.

IO Interactive heeft nu bekendgemaakt dat er op 25 augustus 2023 toch een fysieke editie zal verschijnen, al gaat het vreemd genoeg alleen om de PlayStation 5-versie. Waarom er geen fysieke editie uitkomt voor de Xbox Series X|S is onduidelijk.

In het doosje zal niet alleen de Blu-ray te vinden zijn waar de PS5-versie van alle Hitman-games op staat, ook zit er een downloadcode voor de PlayStation 4-versie in. Tevens zijn er drie ‘collector art cards’ te vinden, die artwork laten zien van drie levels, namelijk: ICA Training Facility, Dubai en Miami racetrack.

Als je geluk hebt dan zijn deze kaartjes zelfs gesigneerd door de ontwikkelaar. De kans daarop is klein, want de ontwikkelaar zal 50 exemplaren willekeurig van gesigneerde kaartjes voorzien.