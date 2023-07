Toen Nintendo met de NES Mini kwam volgde al snel andere partijen, gezien het uitbrengen van een kleine variant van de oorspronkelijke console met daarop verschillende games een enorm succes bleek. Zo is er bijvoorbeeld de PS One Mini en SEGA heeft de Mega Drive Mini (en een opvolger als Mega Drive Mini 2) uitgebracht.

Nintendo volgde de NES Mini op met de SNES Mini, maar Sony heeft het bij de PS One Mini gelaten en SEGA lijkt het vooralsnog bij de Mega Drive Minis te houden. Het blijkt namelijk erg lastig om de SEGA Saturn om te vormen naar een mini console.

Yukio Sugino, SEGA president, vertelde in een interview met Famitsu (via VGC) dat de console verrassend genoeg high performance is, waardoor het moeilijker is om de miniaturisatie te realiseren. Of in zijn woorden:

“The Sega Saturn is surprisingly high performance, so the difficulty of miniaturisation is also high. I don’t think it’s a case of saying ‘let’s make another one because it sells well’, it looks like it’s going to be a little longer.

I’d like to think about it when we’re in a situation where we can openly develop it together with people who have always loved the Sega Saturn and Dreamcast.”