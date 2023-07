Misschien dat je het nog kent: PlayStation Home. Ten tijde van de PlayStation 3 bracht Sony een sociale wereld uit à la Second Life, maar dan natuurlijk geheel in de stijl en thema’s van de consoleboer. De dienst werd echter in 2015 gesloten en is sindsdien niet meer toegankelijk.

Echter kende PlayStation Home een dusdanig fanatieke fanbase, dat er een groepje aan de slag is gegaan met het doel om de dienst weer terug te brengen: Destination Home. In 2021 sloeg de groep er al in om verbinding te maken met de sociale hub van weleer, met als ambitie dat spelers later dat jaar weer konden aansluiten.

Dat doel is duidelijk niet behaald, maar desondanks is het fanproject doorgegaan. Het Destination Home-team heeft nu onthuld dat ze de eerste succesvolle beta achter de rug hebben. Hiervoor hebben ze gebruikgemaakt van data en gegevens die door vrijwilligers is ingestuurd.

In een uitgebreid interview met IGN vertelt ontwikkelaar Nagato tevens dat er inmiddels 100 “spaces” klaar zijn om opgestart te worden en dat er binnenkort een tweede (gesloten) beta van start gaat.