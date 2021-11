De ene klassieker na de andere lijkt terug online te komen wat betreft online functionaliteiten. Dit alles is te danken aan de PSONE groep, die middels emulatie servers hersteld, waardoor games als MotorStorm, Killzone en meer weer online te spelen zijn. Ook wordt er gewerkt aan het herstellen van de Resistance servers.

De genoemde groep is niet de enige die hiermee bezig is, want Destination Home is een groep die zich met PlayStation Home bezighoudt. Zij zijn al een aantal jaar bezig om de service in ere te herstellen en zij hebben nu samengewerkt met PSONE. Het resultaat is dat het nu weer mogelijk is om verbinding te maken met de sociale hub.

Volgens de groep zullen spelers tegen het einde van het jaar weer toegang tot PlayStation Home kunnen krijgen, zowel in de publieke lobby als de privé lobby. Hieronder een teaser video van PlayStation Home via Destination Home. Deze groep werkt op een non-profit basis en weigert donaties aan te nemen, het gaat ze puur om het behoud van zogeheten legacy content.

Sony heeft nog niet op de activiteiten van beide groepen gereageerd en hoewel het doel nobel is, is het maar de vraag of Sony er blij mee is.