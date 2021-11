Het geliefde Killzone 2 is al sinds 2018 niet meer online te spelen, toen heeft Sony namelijk besloten om de servers van het tweede én derde deel af te sluiten na bijna tien jaar trouwe dienst. Een paar fans die zichzelf ‘PSONE’ noemen – PlayStation Online Emulated – lieten het daar echter niet bij zitten en gingen aan de slag om de servers in ere te herstellen.

Daar is de groep nu in geslaagd en via het stappenplan op hun website is het mogelijk om Killzone 2 toch nog een keer online te spelen. PSONE zegt echter wel dat een aantal functionaliteiten niet beschikbaar zijn, zoals community features, statistieken en het verdienen van Trophies. Het enige wat je nodig hebt is een PlayStation 3, een kopie van Killzone 2, een PSN-account en internettoegang.

Dit is overigens niet de eerste game die PSONE heeft aangepakt. Ze zijn er al eerder in geslaagd om de servers van Warhawk online te krijgen. Tevens zegt de groep bezig te zijn met SOCOM Confrontation en Twisted Metal Black: Online.