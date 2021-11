Onlangs konden we jullie nog melden dat de groep die bekend staat als PSONE de multiplayer van Killzone 2 in ere had hersteld, in navolging daarop is de groep er nu ook in geslaagd om de multiplayer van MotorStorm weer online te brengen. De servers van die game sloten in 2012.

Na bijna tien jaar lang offline te zijn geweest, is het nu dus weer mogelijk om de PlayStation 3 launch titel van het inmiddels gesloten Evolution Studios online te spelen. De beelden hieronder brengen ons weer terug in de tijd én ze laten zien hoe je dit zelf kunt instellen. Het enige wat je nodig hebt is een werkende PlayStation 3, een PSN-account, een kopie van MotorStorm en natuurlijk een internetverbinding.

De groep zegt tevens nog lang niet klaar te zijn, want de volgende game staat al op de planning: Resistance: Fall of Man is binnenkort weer online te spelen.