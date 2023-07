Het gebeurt niet vaak dat een game die geen live service-titel is, meer dan drie jaar na zijn lancering nog wordt voorzien van nieuwe content. Toch is dat wel degelijk het geval met One Piece: Pirate Warriors 4.

Bandai Namco en Omega Force hebben laten weten dat er meerdere extra personages onderweg zijn naar het vierde deel in de One Piece: Pirate Warriors reeks. Welke dit zijn zal op 22 juli 2023 bekend worden gemaakt. Dan is het namelijk One Piece dag en wordt er een livestream gehouden.

Mocht je interesse hebben om dit te volgen, dan kan je de stream hier op YouTube vinden.