One Piece: Pirate Warriors 4 is alweer toe aan zijn vijfde ‘Character Pack’. Een nieuwe video van de game toont ons één van de drie nieuwe speelbare personages, die hiermee zal worden toegevoegd.

Het personage in kwestie is Uta. Zij is de geadopteerde dochter van Red-Haired Shanks en ze is een zangeres. Wanneer het nieuwe personage zal worden toegevoegd is nog niet bekend. Hoe Uta zich naar de game doet vertalen kan je kortstondig zien in de onderstaande trailer.