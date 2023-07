One Piece: Pirate Warriors 4 verscheen in 2020, maar wordt nog steeds uitstekend onderhouden door Bandai Namco. Met enige regelmaat verschijnen er quality-of-life updates en er wordt ook weer nieuwe content bestaande uit personages en meer toegevoegd. Een aantal dagen geleden werd al bekendgemaakt dat er meer personages aan zitten te komen en daar zijn nu de eerste details van onthuld.

De Character Pass 2 is namelijk aangekondigd en deze brengt nieuwe content met zich mee. In totaal komen er 9 nieuwe personages bij waarvan de eerste zal verschijnen in september. Uitbreiding nummer 4 begint in september en brengt als eerste Onigashima Battle Luffy met zich mee en twee andere personages. Onigashima Battle Luffy kan alleen gespeeld worden in Gear Five wanneer speciale technieken worden gebruikt. Spelers die de Character Pass 2 kopen, krijgen bovendien ook het Onigashima Battle kostuum voor Trafalgar D. Water Law.