Het is lang geleden dat we een King Kong-game zagen verschijnen, want de laatste dateert alweer uit 2005. Maar de enorme gorilla keert dit jaar terug en wel in de game Skull Island: Rise of Kong. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

De aankondiging werd vergezeld door een trailer die je hieronder kunt bekijken, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het er niet heel erg indrukwekkend uitziet. De game zal ook voor een budgetprijs in de winkels komen te liggen, reken op een adviesprijs van € 39,99.

Ook verschijnt er nog een Colossal Edition die een euro of vijf meer kost. Deze editie bevat extra’s zoals 8 visuele filters en 10 kleuren voor King Kong. Ook bevat het een boss rush modus en wat additionele content zoals de soundtrack.

In de game begin je als een wees waarbij je je opwerkt naar de top van de voedselketen om uiteindelijk wraak te nemen op het monster dat verantwoordelijk is voor de dood van je ouders. Qua gameplay mag je een brawler verwachten, wat wel duidelijk wordt uit de trailer.