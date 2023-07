Ubisoft heeft eerder deze week het eerste kwartaalverslag van dit jaar beschikbaar gemaakt. In dit verslag staat voornamelijk financiële informatie; zo is de omzet met 9% gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast deelt het bedrijf ook huidige en toekomstige plannen, waardoor we nu weten dat er nog een onbekende game op de planning staat voor release vóór april 2024.

Het bedrijf noemt een tiental games in het verslag, waaronder titels zoals Assassin’s Creed: Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Just Dance 2024, Rainbow Six Mobile en nog een aantal andere. Negen van de games die gepland staan voor dit jaar worden bij naam genoemd, een mysterieuze tiende game wordt alleen omschreven als een “grote game.” Het is dus zeer waarschijnlijk dat het om een vooralsnog onaangekondigde game gaat.

Als het bedrijf de game nog in de komende maanden wil uitbrengen, zullen we waarschijnlijk snel iets te horen krijgen. Misschien tijdens gamescom, dat komende maand plaatsvindt, of tijdens een nog onaangekondigde presentatie van bijvoorbeeld Nintendo.

Zie hieronder de volledige lijst van games in het kwartaalverslag.