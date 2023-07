Tengo Project, een dochteronderneming van Natsume-Atari, heeft een nieuwe video uitgebracht waarin een remake van de in 1990 uitgebrachte NES-game Shadow of the Ninja lijkt te worden geteased.

In de video gaat Hiroyuki Iwatsuki, een componist van Tengo Project, op bezoek bij oud-Natsume componist Iku Mizutani. Tijdens zijn bezoek onthult Iwatsuki dat Tengo Project werkt aan een remake van één van Natsume’s oudere game waar Mizutani toentertijd aan heeft gewerkt, met de vraag of Mizutani de muziek voor zijn rekening wil nemen.

Het moment dat Mizutani de vraag krijgt of hij de muziek van de game herinnert speelt hij een segment van de Shadow of the Ninja title screen muziek terwijl beelden van de remake plots verschijnen.

Er is verder nog niets bekendgemaakt over de remake, maar de video sluit af met Japanse tekst dat “wacht alstublieft op meer nieuws” betekent. Benieuwd naar de video? Je kunt deze hieronder bekijken.