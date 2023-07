Eén van de unieke features die Microsoft op dit moment aanbiedt, is hun ondersteuning op het gebied van backwards compatibility. Legio klassieke titels werken zonder al te veel problemen op hun nieuwste consoles , maar de multiplayermodi van die games werken niet altijd helemaal naar behoren.

Gears of War op de Xbox 360 is één van die games en het blijkt dat Microsoft op de achtergrond heeft gewerkt aan fixes voor match making en de servers, waardoor de multiplayer van Gears of War 1-3, maar ook eerdere Call of Duty-titels en Shadowrun weer werken. Zo meldt onder meer Klobrille op Twitter.

Op die manier is de multiplayer van bijvoorbeeld Gears of War weer tot leven gewekt en merken veel spelers op dat ze relatief makkelijk een lobby kunnen vinden.