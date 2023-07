Met veel delen in de Call of Duty franchise zit het gros van de spelers bij Modern Warfare 2 en Warzone 2.0, wat de meest recente titels zijn. Afgelopen weekend heeft er echter een opleving plaatsgevonden met Call of Duty: Modern Warfare 3 en Black Ops 2, op de Xbox om specifiek te zijn.

Deze games konden met moeite online gespeeld worden vanwege server problemen, wat kwam door match making. De functie gaf aan dat er te weinig spelers waren, maar dat is wat vreemd gezien die games met 8 man al gespeeld kunnen worden. Dat had een update nodig, want sinds een recente update werkt match making weer naar behoren.

Hierdoor zijn de genoemde titels, maar ook andere oudere games weer goed online speelbaar op moderne Xbox consoles dankzij backwards compatibility. Dit heeft voor een opleving gezorgd, want zo waren er meer dan 10.000 mensen de afgelopen dagen online te vinden in de multiplayer van Call of Duty: Black Ops 2.

De multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 3 werd door meer dan 7.000 mensen gespeeld. Wat een fix voor match making al wel niet teweeg kan brengen… Het is onduidelijk of de oplossing ook naar de andere systemen komt, want daarop ondervinden de games nog altijd wat problemen.