Ontwikkelaar Gun Interactive liet in gesprek met MP1st weten dat The Texas Chain Saw Massacre – dat volgende maand wordt uitgebracht – twee prestatiemodi zal ontvangen op PlayStation 5 en Xbox Series X. Een quality-modus en een performance-modus.

PlayStation 5 en Xbox Series X spelers zullen kunnen kiezen voor targeted 60FPS met een lagere resolutie in de performancemodus of een hogere resolutie met een target van 30 frames per seconde wanneer je de qualitymodus gebruikt. worden weggelaten om de zin vloeiender te maken: Wat de resolutie precies in deze modus is, is helaas nog niet bekend. We verwachten een 4K-resolutie wanneer je de qualitymodus gebruikt en een 1440p-resolutie wanneer je de performancemodus gebruikt.

Xbox Series S-spelers hebben helaas geen keus en krijgen de instellingen van de qualitymodus voorgeschoteld. Ook vorige generatie consoles zullen vaste instellingen hebben, al is niet bekend wat deze precies brengen qua resolutie en FPS.

The Texas Chain Saw Massacre wordt op 18 augustus uitgebracht voor Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Het spel zal ook vanaf dag één beschikbaar zijn via Game Pass.