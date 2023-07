Binnen een tweetal maandjes verschijnt Infinity Strash: Dragon Quest The Adventures of Dai, een nieuwe game (met een vrij lange titel) in de beroemde RPG-franchise. Om ons voor te bereiden op de aankomende release heeft Square Enix enkele video’s online gezet met heel wat gameplay.

Er zullen verschillende personages zijn waarmee je zal kunnen spelen: protagonist Dai, Popp, Maam, Hyunckel en meer. Het wordt een actie-RPG met verschillende speelstijlen en elk personage zal uniek aanvoelen. Check de nieuwe gameplay onderaan dit bericht in twee nieuwe video’s. Let wel: deze zijn in het Japans, maar de beelden spreken voor zichzelf.

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventures of Dai verschijnt op 28 september.