Het derde seizoen van The Witcher (en tevens het laatste met acteur Henry Cavill in de rol van Geralt voordat Liam Hemsworth het zwaard overneemt) verschijnt in twee delen. Recent kwam het eerste deel van het seizoen uit en op donderdag (morgen dus) komen afleveringen 6 tot en met 8 online op Netflix.

Laatst konden we al een eerste trailer bekijken van deze afleveringen en Netflix verwent ons nu met nóg meer beelden. Geralt, Ciri en Yennefer zullen opnieuw talloze uitdagingen moeten aangaan en dat belooft heel wat goeds!

Bekijk de trailer hieronder en bekijk de afleveringen vanaf 27 juli op Netflix.