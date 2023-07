Capcom is een uitgever die het ene succes na het andere succes aan elkaar weet te rijgen. Uit cijfers van het eerste kwartaal in dit boekjaar blijkt dat ze een sterke stijging in verkopen hebben gezien. Om precies te zijn hebben ze in het afgelopen kwartaal 13,5 miljoen games verkocht, daar waar dat een jaar eerder nog 11,7 miljoen games waren.

Bij de presentatie hebben ze ook aangegeven welke games het allemaal zo goed doen, zo staat Street Fighter 6 inmiddels op bijna 2 miljoen verkochte exemplaren. De Mega Man Battle Network Legacy Collection is 1,3 miljoen keer verkocht en Resident Evil 4 Remake zag in het afgelopen kwartaal 1,2 miljoen stuks verkocht worden.

De meest succesvolle franchises van de Japanse uitgever zijn Resident Evil met 146 miljoen verkochte games (in totaal), gevolgd door Monster Hunter met 94 miljoen verkochte exemplaren. Street Fighter staat op de derde plek met 52 miljoen verkochte units, waarna Mega Man, Devil May Cry en Dragon’s Dogma volgen met respectievelijk 40 miljoen, 29 miljoen en 7,7 miljoen verkopen.

Opvallend is dat Dragon’s Dogma buitengewoon veel keer is verkocht, want het betreft hier slechts één game – al zij het in verschillende edities. Dit gaat natuurlijk toenemen, want Capcom heeft inmiddels Dragon’s Dogma 2 in ontwikkeling.