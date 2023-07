Als gamende voetballiefhebber had je elk jaar altijd maar de keuze uit twee titels, namelijk FIFA – die nu als EA Sports FC door het leven gaat – en PES – die nu eFootball heet. We weten al lange tijd dat deze games concurrentie zouden krijgen van UFL, alleen is dit voetbalspel nog niet speelbaar.

Daar komt verandering in, want binnenkort kan je een voorproefje van UFL krijgen. Er zal namelijk een gesloten beta plaatsvinden. Eugene Nashilov, CEO van Strikerz Inc., heeft via Twitter laten weten dat er in september een gesloten bèta gepland staat. Hier kan je een versie van UFL spelen die alle belangrijke features en mechanismen bevat.

Om kans te maken om uitgenodigd te worden voor de gesloten beta van UFL, moet je lid worden van het Discord-kanaal van UFL.