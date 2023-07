Lords of the Fallen komt ook voor de pc uit, en als je dit spel wilt spelen op dat platform zul je logischerwijs aan bepaalde hardware-eisen moeten voldoen. Welke eisen dit precies zijn, is nu bekendgemaakt.

De minimale systeemeisen om Lords of the Fallen te kunnen spelen zijn een i5 8400 of Ryzen 5 6200 in combinatie met een GeForce GTX 1060 of Radeon RX 590. Je kan het spel dan spelen op 720p en low settings.

Om de game in 1080p en high settings te spelen, moet je pc zijn voorzien van een i7 8700 of Ryzen 5 3600 met een GeForce RX 2080 of Radeon RX 6700. De volledige specs zijn als volgt: