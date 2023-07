Onlangs kon je hier lezen dat Ubisoft het vervolg op het nochtans prima Immortals: Fenyx Rising zou hebben geannuleerd. Een interne verschuiving van aandacht op andere projecten zou de hoofdreden zijn. We suggereerden zelf al dat Assassin’s Creed hier voor iets tussen zou kunnen zitten en Stephen Totilo van Axios lijkt dat nu ook te bevestigen.

Op Twitter stelde de man dat Ubisoft meer vertrouwen heeft in Assassin’s Creed en toekomstige delen in deze franchise dan ook meer focus wil geven. Specifiek zou het in dit geval gaan om Assassin’s Creed Codename RED, de open wereld RPG die zich afspeelt in het feodale Japan. Toch jammer, gezien het concept voor de Immortals sequel best veelbelovend klonk.

Credit to @VGC_News for this scoop earlier this week AND for getting Ubisoft to address it

Asking around, I heard that Immortals 2’s focus on Polynesian gods was promising and being handled well. But it sounds like getting AC Red done is the priority at the Quebec City studio https://t.co/KsJF8grBqN

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 28, 2023