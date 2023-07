Immortals: Fenyx Rising was een paar jaar terug een verfrissende game vanuit de Ubisoft stallen, omdat het een nieuw IP ter tafel bracht. De game was ook succesvol genoeg, waardoor Ubisoft besloten heeft een vervolg te gaan ontwikkelen. De toekomst van dit vervolg staat echter op losse schroeven.

VGC meldt op basis van bronnen die bekend zijn met de ontwikkeling dat Ubisoft de titel eerder deze maand heeft geannuleerd. Insider Gaming volgt dit op met het bericht dat ze dat hebben kunnen verifiëren. Eén van de redenen voor het annuleren zou een verschuiving van aandacht binnen Ubisoft zijn.

Zo zou de uitgever meer de nadruk willen leggen op de meer prominente franchises, waar natuurlijk Assassin’s Creed onder valt. De ontwikkelaar van dienst, Ubisoft Quebec, heeft gereageerd op het bericht van VGC en bevestigd de vorige zin, maar is niet concreet of de opvolger van Immortals: Fenyx Rising definitief is geannuleerd.

“As part of our global strategy, we are redirecting and reallocating some creative teams and resources within the Quebec studio to other unannounced projects. The expertise and technologies these teams developed will serve as an accelerator for the development of these key projects focused on our biggest brands. We have nothing further to share at this time.”