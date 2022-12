Recent werd Assassin’s Creed: Valhalla beschikbaar gesteld op Steam en ook Roller Champions werd via dat platform aangeboden. Niet lang daarna dook Immortals: Fenyx Rising ook op via het platform van Valve, maar het was nog even wachten op een aankondiging van Ubisoft.

Lang heeft die niet op zich laten wachten, want Immortals: Fenyx Rising zal vanaf 15 december via Steam beschikbaar zijn. Op de Steam pagina is de nodige informatie te vinden, maar helaas ontbreekt het nog aan een prijs. Het is dus even afwachten wat je zult moeten aftikken voor de pc-versie via Steam.

Vooralsnog ziet het er naar uit dat enkel de Gold Edition van de game aangeboden zal worden, die bevat naast het spel ook de Season Pass en daarmee krijg je toegang tot drie uitbreidingen.