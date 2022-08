De line-up van Xbox Game Pass titels voor de tweede helft van augustus moet nog bekendgemaakt worden, maar mogelijk weten we al één van de titels die in de pijplijn zit. Immortals: Fenyx Rising is een goede kanshebber, zeker nu de game is opgedoken bij de ‘coming soon’ sectie van Xbox Game Pass.

Zoals je op de bovenstaande afbeelding kunt zien, staat de datum op 30 augustus. Gezien de line-up voor de rest van de maand nog gedeeld moet worden, is het aannemelijk dat deze titel hier ook onder valt. Naar verwachting maakt Microsoft morgenmiddag de details officieel bekend.

Tot die tijd is het advies dit bericht als een gerucht te beschouwen. Meer over de game lees je in onze review.