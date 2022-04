Al met al was Immortals: Fenyx Rising een meer dan degelijke game die garant staat voor heel wat uurtjes speelplezier. Eind maart gingen de eerste geruchten al rond dat Ubisoft groen licht heeft gegeven voor een vervolg, maar een officiële aankondiging bleef tot nu toe nog steeds uit, hoewel dat ieder moment weer kan veranderen.

Om nog wat meer olie op het vuur te gooien, ontdekte ene Faizan Shaikh dat de producent achter Immortals: Fenyx Rising al sinds april 2021 aan een nog onaangekondigde titel werkt. Shaikh deelde hierbij afbeeldingen van de producent in kwestie op Twitter. Daarmee lijkt een eventueel vervolg op Immortals weer een stuk reëler en lijkt de wens van Ubisoft Quebec in vervulling te gaan.

Producer of Immortal Fenyx Rising at #Ubisoft Quebec Working on Unannounced Title (Probably Sequel of Immortal FR Reported by @_Tom_Henderson_ )

Source: https://t.co/b8XJPjXudDhttps://t.co/eT2OcpPXnX pic.twitter.com/eZYfXLKS12

— Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) April 11, 2022