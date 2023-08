Tijdens de laatste PlayStation showcase werd zowel de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater als een verzamelpakket aangekondigd: die laatste heet officieel Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Dit pretpakket bevat nagenoeg alle Metal Gear- en Metal Gear Solid-titels tot en met Snake Eater.

Vooralsnog werd dit pretpakket onthuld voor de pc, Nintendo Switch, en de current-gen consoles. Mogelijk wordt de PlayStation 4 aan die lijst toegevoegd. De beoordeling van de ESRB meldt namelijk dat een release voor de PlayStation 4 tevens in de pijplijn zit, hoewel het niet duidelijk is of het gaat om een gelijktijdige release.

Het zou in ieder geval een logische keuze zijn: de collectie heeft immers niet de laatste technische snufjes nodig en met een release voor het last-gen platform zou Konami veel meer spelers kunnen bereiken. We zullen de aankondiging van het Japanse bedrijf even moet afwachten.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 lanceert op 26 oktober.