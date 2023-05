We hebben de naam Metal Gear Solid lang moeten missen, maar de laatste weken zien de iconische stealth-reeks steeds vaker langskomen in de vorm van allerhande geruchten en dat is niet zonder reden, zo werd de remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater tijdens de PlayStation Showcase aangekondigd.

Dat is echter niet het enige wat onderweg is, want vlak na de teaser voor die remake werd tevens een afbeelding getoond van de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1. Dit pakket zal de eerste drie Metal Gear Solid-titels bevatten in remaster-vorm. De subtitel “Vol. 1” impliceert dat er meerdere volumes gaan volgen, mogelijk met games als Peace Walker en (hopelijk) Metal Gear Solid 4, maar hier is nog geen woord over gerept.

De Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 lanceert deze herfst voor de PlayStation 5. Het is nog niet bekend of het pakket ook naar andere platforms gaat komen.