Tijdens de laatste showcase werd het volgende accessoire voor de PlayStation 5, pc en Project Q onthuld: PlayStation Earbuds. Los van een design weten we echter nog vrij weinig op het gebied van technische specificaties, maar daar is middels een keuring van de FCC (Federal Communications Commission), via MySmartPrice, verandering in gekomen.

Zo zullen de buds noise cancelling features bevatten en bevat het pakket mogelijk een USB-receiver voor de PlayStation 5 en pc. Daarbij zullen de earbuds Bluetooth LE (Low Energy) ondersteunen. Het document meldt nog geen releasedatum of prijs, maar dat lijkt met deze keuring slechts een kwestie van tijd.