Sony heeft met de jaren al meerdere accessoires uitgebracht voor de PlayStation 5 zoals de DualSense Edge, de Pulse headset. Vlak na de onthulling van Project Q kon Jim Ryan tevens melden dat er ook een set earbuds aan zit te komen.

De topman van Sony zegt dat ze simultaan met je smartphone als PlayStation 5 of pc verbonden kunnen worden en wordt er natuurlijk een uitmuntende geluidspresentatie beloofd. Ook hier kon men nog geen concrete details zoals een releasedatum of prijs geven, maar dit zal in de aankomende periode met ons worden gedeeld.