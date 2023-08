Ontwikkelaar SNK kondigde vorig jaar een terugkeer aan van de Fatal Fury-franchise, zo’n 20 jaar na het laatste deel. We kregen toen een heel korte en vage teaser te zien, maar nu krijgen we (eindelijk) concrete beelden én een officiële titel. Maak kennis met ‘Fatal Fury: City of the Wolves’.

In de eerste beelden zien we Rock Howard en Terry Bogard in actie, maar uiteraard zullen er nog heel wat fighters volgen. De game is momenteel nog ‘furiously in development’, dus het is even wachten op meer nieuws.

Bekijk de beelden waarvan sprake via de onderstaande video.