Pocket Bravery, de door Statera Studio ontwikkelde vechtgame geïnspireerd door retro fighters, wordt op 31 augustus uitgebracht voor pc. Voordat het spel lanceert zullen geïnteresseerden de kans krijgen om deel te nemen aan de open beta voor pc vanaf 11 augustus.

Uitgever PQube liet ook weten dat de console-release helaas pas later zou volgen. De uitgever heeft helaas nog geen datum gedeeld, dus spelers op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en Nintendo Switch zullen nog even moeten wachten op meer informatie.

Benieuwd naar Pocket Bravery? Check de nieuwste trailer hieronder.