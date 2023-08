Devolver Digital heeft verschillende indie-games in de pijplijn zitten, maar de uitgever heeft helaas geen goed nieuws te melden. Een aantal van deze titels zijn namelijk uitgesteld naar volgend jaar. Het gaat om een vijftal games waarvan de bedoeling was dat ze dit jaar zouden verschijnen.

De meest opvallende is The Plucky Squire voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Deze actie/avonturengame viel direct op bij de onthulling door het gebruik van 2D- en 3D-graphics en gameplay.

De andere titels die pas in 2024 uitkomen zijn: Pepper Grinder, Skate Story, Anger Foot en Stick It To The Stickman. Al deze games komen alleen naar de pc, behalve Pepper Grinder, die zal ook voor de Nintendo Switch verschijnen.