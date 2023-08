Na een korte periode van afwezigheid introduceerde Microsoft afgelopen maand weer het € 1,- proefabonnement voor Game Pass Ultimate. Via dit goedkope voorproefje krijgen spelers toegang tot games uit het portfolio van Microsoft, EA, goodies en cloudgaming en PC Game Pass.

Tot voorheen kon je voor deze prijs een maand van de dienst genieten, maar daar heeft de techgigant nu het één en ander in veranderd. Vanaf nu krijgen nieuwe en terugkerende abonnees namelijk 14 dagen toegang tot Game Pass Ultimate, waarmee Microsoft de duur van het proefabonnement effectief heeft gehalveerd.

Microsoft zelf heeft hier (nog) niks over aangekondigd, maar de verandering werd gespot door Ethan Gach op X/Twitter.

Microsoft has nerfed its $1 Game Pass trial again.

It's now for just 14 days instead of a full month.

The change happened sometime in the last week. https://t.co/oAfQrRRBBH pic.twitter.com/g2MmVypThH

— AmericanTruckSongs9 (@ethangach) August 8, 2023