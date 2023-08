Op 19 september verschijnt Lies of P en gezien dat niet lang meer duurt, moet de ontwikkeling worden afgerond. Dat is nu het geval, want ontwikkelaar Round 8 Studios heeft aangekondigd dat de game goud is gegaan.

Dit wil zeggen dat de titel op disc gedrukt kan worden en nadien verscheept naar retailers. Dus de beoogde releasedatum zal zo goed als zeker gehaald worden en daarmee kunnen we de genoemde datum definitief in de agenda onderstrepen.

It is our genuine pleasure to announce that #LiesofP has Gone Gold. Truly, we cannot wait for your arrival in Krat on September 19.

Even the Black Rabbit Brotherhood snuck in to help us thank everyone for your support. pic.twitter.com/2Yceq6x7Uo

— Lies of P (@Liesofp) August 8, 2023