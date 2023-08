De Steam Deck is een uitstekend apparaat, maar wel vrij prijzig wat niet voor iedereen even gemakkelijk op te hoesten is. Voor die groep gamers heeft Valve nu een oplossing, want ze hebben het zogeheten ‘Certified Refurbished’ programma gelanceerd.

Via dit programma is het mogelijk om een Steam Deck die is refurbished aan te schaffen voor een aanschafprijs die 20% lager ligt dan de reguliere verkoopprijs. Elk refurbished model is uitgebreid door Valve getest om te garanderen dat de hardware voldoet aan de eisen die Valve stelt voor de nieuwe retail units.

“Each Certified Refurbished Steam Deck has been thoroughly tested to the same high standards as our retail units. Every device goes through a complete factory reset, software update, and an extensive examination involving over 100 tests at one of Valve’s facilities.”