Ubisoft heeft aangekondigd dat je vanaf vandaag tot het einde van aankomende weekend vijf verschillende Assassin’s Creed-games gratis kunt spelen. De gratis periode loopt om precies te zijn vanaf vandaag 19:00 uur tot maandagochtend 10:00 uur.

De volgende vijf titels zijn dan beschikbaar:

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed: Valhalla

The Ezio Collection

De collectie bestaat op zijn beurt weer uit drie remasters, de volgende:

Assassin’s Creed II

Assassin’s Creed: Brotherhood

Assassin’s Creed: Revelations

Voor elke game geldt dat de standaard content beschikbaar is, dus downloadbare content is uitgesloten. Verder stelt Ubisoft dat niet elke titel op elk platform beschikbaar is, het advies daarvoor is om even in de gekoppelde store te kijken naar de beschikbaarheid.

Mocht een titel bevallen, dan kun je de games of collectie aanschaffen tegen een gereduceerde prijs met een korting die tot maximaal 75% oploopt.