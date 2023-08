Ontwikkelaar 4A Games heeft in 2020 al laten weten dat ze bezig waren met een gloednieuw deel in de Metro-reeks, maar we hebben sindsdien weinig van ze vernomen. Insider Gaming wist wel te melden dat de game al behoorlijk ver zou zijn, zo lieten ze in februari weten dat de titel van begin tot eind speelbaar is.

Dezelfde site is nu in de lijst van aanwezige gamescom ontwikkelaars en uitgevers gedoken, waarin ze 4A Games hebben gevonden. De stand van de ontwikkelaar is in hal 3.2 te vinden, wat doorgaans een afgesloten deel van het beursgebouw is. Dus enkel voor media en anderen die speciale toegang hebben.

Dit suggereert dat 4A Games de nieuwe Metro-game meeneemt naar de beurs, dat is immers een reden om aanwezig te zijn. Mocht dit kloppen, dan kan het zomaar zijn dat de vierde game in de reeks aangekondigd wordt vlak voor of tijdens de beurs. Mogelijk tijdens Gamescom Opening Night Live op 22 augustus.