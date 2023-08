Ben je iemand die het liefst games speelt die vele tientallen uren aan gameplay met zich meebrengen? Dan raden we je aan om Where Winds Meet in de gaten te houden. Everstone Studio heeft namelijk laten weten dat hun RPG aanzienlijke hoeveelheden content bevat.

Gamingbolt heeft een interview gehad met Everstone Studio, waarin het aantal uren aan gameplay ter sprake kwam. Volgens de Chinese ontwikkelaar kun je je gemakkelijk meer dan 150 uur vermaken met deze open wereld RPG.

“As an open-world game, we expect the open-world exploration experience to provide players with rich and engaging content, supporting at least 150 hours of gameplay in the single-player mode at launch,”

Zoals je al kunt lezen in het antwoord van Everstone Studio, baseren ze zich nu op de lanceringsversie van het spel. Er staan namelijk uitbreidingen op de planning die nog meer uren aan gameplay zullen toevoegen. Deze uitbreidingen zullen zowel singleplayer- als multiplayer-content bevatten.