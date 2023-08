Elke maand worden er nieuwe games aan PlayStation Plus Extra en Premium toegevoegd, waarbij het in die laatste categorie vooral om klassiekers gaat. Deze maand zijn bijvoorbeeld MediEvil Resurrection, Pursuit Force en Ape Escape toegevoegd. In de toekomst mogen we waarschijnlijk Tekken 6 en SoulCalibur: Broken Destiny verwachten.

Die laatste game is van oorsprong een PlayStation Portable titel, Tekken 6 kwam uit voor de PlayStation 3. Beide games zijn nu opgedoken bij de Taiwanese rating board en van een leeftijdsclassificatie voorzien, wat wil zeggen dat ze in de pijplijn zitten om opnieuw uitgebracht te worden.

Wanneer precies is nog niet duidelijk, maar het zou zomaar in september al kunnen zijn. Bij een officiële aankondiging lees je het hier.