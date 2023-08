In Nederland is het op steeds meer plekken mogelijk om een glasvezel internetverbinding af te sluiten. Dat is goed nieuws voor gamers, want glasvezel geeft de snelste en stabielste internetverbinding die er is. Dankzij glasvezel heb je bijvoorbeeld minder vertraging met de server als je een multiplayer game speelt. Op die manier heb je voordeel als je in een snelle shooter snel moet reageren. Bovendien worden games ook steeds groter. Sommige games zijn tot wel 30 GB groot. Met een trage internetverbinding kan het dan uren duren totdat het spel gedownload is. Er zijn dus verschillende redenen waarom je glasvezel nodig kunt hebben voor gaming.

Sneller gamen met glasvezel

In principe zijn er nog drie soorten internetverbindingen in Nederland: verbinding via DSL, verbinding via kabel of glasvezel internet. DSL is vooral nog actief in de buitengebieden. In veel regio’s is het mogelijk om gebruik te maken van kabel internet, maar slechts één provider biedt dit aan. De meeste online providers maken het mogelijk om gebruik te maken van glasvezel internet. Dat is een goede keuze, want deze verbinding is een stuk sneller en stabieler. Bovendien gaat het downloaden van games sneller dan ooit en is het ook mogelijk om games te streamen.

Betere game-ervaring

Glasvezel internet draagt bij aan een betere game-ervaring. Als je regelmatig gamet, heb je weleens te maken gehad met zogenaamde lags. Dat betekent dat het beeld even stil staat of dat je niet snel genoeg kunt reageren tegen je tegenstander bij een schietspel. Met glasvezel is de vertraging op de internetverbinding een stuk kleiner. Daardoor zie je meteen wat er in het spel gebeurt en kun je op cruciale momenten sneller reageren. Je staat daardoor als speler een stuk sterker. Om deze reden doe je er goed aan voor een dergelijk internet abonnement te kiezen als je de mogelijkheid daartoe hebt. Daarbij heb je wel een goede router nodig, zoals bijvoorbeeld de Netgear Orbi.

Sneller games downloaden

Waar tien jaar geleden games op Full HD de norm was, zijn de meeste productiestudio’s nu overgestapt op 4K-games. Om deze reden heb je ook een scherpe monitor zoals de HP OMEN 27u 4K monitor nodig. Doordat de beelden een stuk scherper zijn en daarmee ook complexer in elkaar zitten, worden games steeds groter. Bij games met veel verschillende werelden, karakters en situaties kunnen games tot wel 30 GB groot worden. Als je een snelle internetverbinding met een snelheid van 500 Mbps of zelfs 1 Gbps download hebt, heb je de game een flink stuk sneller gedownload dan wanneer je gebruikmaakt van een DSL-verbinding met een downloadsnelheid van slechts 30 Mbps.

Glasvezel internet maakt daarmee het verschil tussen uren of minuten wachten bij het downloaden van dit soort grote games. Bovendien zijn er ook steeds meer games die je niet meer hoeft te downloaden naar je opslaggeheugen, maar die je kunt streamen. Denk bijvoorbeeld aan het streamen via de Xbox Gaming Pass, zodat je games kunt spelen via bijvoorbeeld je Smart-TV of smartphone. Juist bij dit soort diensten is een snelle en stabiele internetverbinding essentieel.

Multiplayer games hosten

In de meeste gevallen connect je als speler met een centrale server waarop je multiplayer kunt spelen tegen je vrienden. Maar het is bij sommige spellen ook mogelijk om zelf een multiplayer game te hosten. Je hebt dan ten eerste een snelle internetverbinding en computer nodig. Om deze reden zijn glasvezelverbindingen meestal symmetrisch. Dat betekent dat als je 500 Mbps downloadsnelheid hebt, je ook dezelfde snelheid aan uploadsnelheid hebt. Zo kun je veel data in één keer versturen en hebben de rest van je vrienden geen last van vervelende lags als ze een spel spelen op je server.

Bovendien is ook de pingtijd van essentieel belang bij het gamen, zeker als je multiplayer games zelf aan het hosten bent. Is de vertraging tussen jou en de rest van de spelers immers kleiner, dan heeft iedereen dezelfde eerlijke kansen om het spel te kunnen winnen.