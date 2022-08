Review | HP OMEN 27u 4K monitor – HP is flink bezig met een offensief qua gaming producten. Zo hebben wij een tijd geleden een muis, toetsenbord en headset mogen reviewen en deze kwamen aardig uit de verf. Nu hebben wij de eer om een high-end monitor te reviewen: de HP 27u. Deze monitor is op papier zeer aantrekkelijk, doordat het een 4K-resolutie ondersteunt, met daarbij 144Hz. Dat is nogal wat, maar dat mag je wel verwachten gezien het hoge prijskaartje. In deze review bekijken we hoe de monitor tot zijn recht komt, voor wie het zoal bedoeld is en of de prijs wel gerechtvaardigd is.

Het design is tof en ergonomisch top

HP heeft met zijn gaming producten ervoor gekozen om een vooral strak design te presenteren. Dit is ook niet anders met de HP 27u monitor. De lijst van het scherm is erg dun, waardoor het beeldscherm zelf optimaal naar voren kan komen. Het is fijn om naar te kijken. Daarbij is de kaarsrechte voet, waar de monitor aan hangt, een standaard die staat op een vierkant plateau dat qua vorm terugkomt in het OMEN logo. Leuk detail. Al met al een zeer strak plaatje om naar te kijken. Op de achterkant van de monitor vind je hetzelfde OMEN-vierkant (omringd met RGB-verlichting, die aan te passen is met de OMEN Light hub software), waar alle kabelingangen te vinden zijn. HDMI 2.0 & HDMI 2.1, je stroomaansluiting (uiteraard), mini-jack ingang en een DisplayPort 1.4 ingang. Aan de linkerzijde heb je nog één USB-C en twee USB-A ingangen.

Als je voor de monitor zit, heb je aan de rechterachterkant twee belangrijke knoppen. De powerknop en de knop die je gebruikt om in het menu te komen en er doorheen te navigeren. Het is een beetje raar dat de powerknop niet rechtsonder de monitor zit, logischerwijs bij de LED-indicator, maar daar valt mee te leven. Voor de rest heeft de HP monitor ook nog een witte verlichting aan de onderkant, zodat je eventueel in het donker nog precies kan zien wat er op je bureau gebeurt. Een handige functie en doordat de voet van de monitor zo strak is ontworpen, kan je aan de achterkant tevens een headset ophangen. Al met al vrij rechttoe rechtaan… letterlijk.

Voor wie is het bedoeld?

De HP 27u monitor is op papier een flinke jongen. Zoals de naam eigenlijk al weggeeft, is de maat 27 inch en dat met een resolutie van 4K. Daarbij heb je ook te maken met 144Hz met FreeSync (Premium Pro). Met zulke specificaties heb je een behoorlijke (AMD) setup nodig die het scherm goed kan benutten en er alles uit kan trekken. Daarnaast is het ook prima geschikt om met een console te gebruiken. We hebben de monitor op onze PS5 aangesloten en kunnen niets anders zeggen dan dat de kleuren er werkelijk vanaf spatten. Het betreft in dit geval ook een mat IPS-scherm, wat voor uitstekende kleurcontrasten zorgt zonder dat je last heb van lichtreflecties. Neem bijvoorbeeld Ratchet & Clank: Rift Apart of Kena: Bridge of Spirits, dit zijn echt pareltjes om te zien op het scherm.

Om ook de responsietijd (1ms) uit te testen samen met de input latency, hebben we Ghostrunner en Battlefield 2042 even bekeken. Onze ervaring leert dat er zo goed als geen sprake is van merkbare ghosting. Ook qua input lag is het allemaal in orde, waardoor je dit bakbeest prima op competitief niveau kan gebruiken terwijl je er ook visueel veel uit kan halen. Op pc heb je hier dus echter een flinke setup voor nodig, zoals eerder aangegeven, en gezien het prijskaartje van € 799,99 is het scherm meer weggelegd voor een niche markt. Mocht je enkel geïnteresseerd zijn in een monitor met een hoge framerate en bereid zijn wat in te leveren op de resolutie terwijl je aan het gamen bent, dan zijn er goedkopere alternatieven. Gebruik je dit scherm op zowel je pc als met de PS5 (of Xbox Series X), dan heb je in dit geval een zeer aantrekkelijke optie ter beschikking.

Niks is perfect

We komen hier even terug op de instellingen van de monitor, gezien we er nog niet verder op in zijn gegaan. Het menu van de monitor is wat je ervan verwacht. Er zijn verschillende beeldpresets waar je uit kan kiezen voor verschillende kleur, contrast en helderheid instellingen om gelijk aan de slag te kunnen. Je kan dit ook zelf tweaken, hoewel dit nooit erg diep zal gaan. Je hebt daarnaast de mogelijkheid een paar game performance gerelateerde features te gebruiken, zoals het laten zien van de framerate, de latency verlagen en eventueel in-game schaduwen meer te laten oplichten. Het zijn van die kleine dingetjes die handig zijn, maar niet voor wereldschokkende toevoegingen zorgen. Het zijn de standaard monitor opties die de meeste gaming monitors tegenwoordig allemaal wel hebben.

Het jammere van de monitor is dat het edge lighting gebruikt voor de helderheid. Met donkere scenes in een game zie je vrij duidelijk dat het zwart niet egaal is. Hoewel dat altijd wat lastig is bij monitors, valt het in dit geval meer op dan het zou moeten. Zodra je veel kleuren op je scherm hebt is er niks meer aan de hand, dus het is een punt wat te overzien valt. De VESA HDR400 op de monitor is ook niet erg denderend: met een peak brightness van ongeveer 450 nits mag je geen HDR spektakel verwachten, maar door de goede contrasten is dit ook bijna niet nodig. De HP 27u monitor weet als totaalpakket erg sterk uit de hoek te komen qua beeldvoorstelling, waarbij HDR een kleine steun geeft. Daarbij valt ook op audiovlak wat te zeggen over de monitor: de interne speakers kunnen vrij hard blazen, hoewel het advies is een paar externe speakers (of headset) te gebruiken.