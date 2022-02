Review | OMEN Spacer keyboard – In 1976 kwam de eerste film van The Omen uit. Een horrorfilm waarin een jochie, genaamd Damien, de duivelskind zou zijn. In totaal zijn er drie verschillende films over verschenen, waarin je Damien als kind, adolescent en volwassene ziet. Uiteindelijk is Damien door zijn duivelse invloeden een zeer succesvol iemand in het leven. Gezien hij hier, ondanks het extraatje van de duivel, toch hard voor heeft moeten werken, heeft HP misschien iets leuks voor de beste kerel. Het merk OMEN past namelijk perfect bij Damien en in deze review behandelen wij het OMEN Spacer toetsenbord. De duistere gaming accessoire sluit mooi aan bij de andere OMEN producten die we hebben gereviewed: de Blast headset en de Vector gaming muis. Dus om dit lijstje af te maken, bekijken wij nu de OMEN Spacer.

Zeer fijn voor het oog

De OMEN Spacer schreeuwt gelijk een ding uit: kwaliteit. Het gietzwarte toetsenbord is volledig mat afgewerkt en is strak ontworpen. Geen rare elementen of overdreven afwerkingen. Nee, het toetsenbord is een zeer strakke rechthoek wat een serieuze uitstraling heeft. Een klein detail is dat het lettertype op het toetsenbord er ook goed uitziet. De toetsen zijn allemaal voorzien van RGB-verlichting en zo uit de doos is alles voorzien van een witte kleur, behalve de WASD en pijltoetsen. Deze toetsen zijn namelijk rood verlicht, iets wat Damien ongetwijfeld erg mooi zal vinden. Mocht je niet zo’n duivelse smaak hebben, bestaat er helaas niet de mogelijkheid om deze kleuren aan te passen. OMEN matched dit design wel vrij mooi naast de OMEN Vector, alleen steekt het toetsenbord er met kop en schouders bovenuit qua afwerking.

Het toetsenbord is van een wat kleiner formaat, gezien het een TKL uitvoering is. Met ongeveer 37 centimeter breedte is de OMEN Spacer desondanks een redelijk TKL toetsenbord te noemen. Doe daar nog de polskussen bij en dan is je bureau aardig gevuld. Het polskussen is een bijzaak die misschien niet iedereen zal behagen door zijn comfort. Het kussen zelf is als het ware omringd met een lijst, wat er erg netjes uitziet, aansluitend bij de rest van het uiterlijk van de Spacer. Het kussen is van fijn leer gemaakt, maar te plat. Het mocht boller of meer ergonomisch vormgegeven worden, zodat je polsen er iets comfortabeler op kunnen rusten. Het polskussen leg je tegen het toetsenbord aan en dankzij een magneet blijft het goed zitten. We ervaren hierdoor in dit geval niet de situatie dat het polskussen bijvoorbeeld wegschuift tijdens het gebruik.

De technische aspecten

Er is genoeg te vinden rondom dit product. Zo is het een draadloos (zwaar) toetsenbord met een voortreffelijke batterijduur. Met een USB-C aansluiting kan je het toetsenbord aansluiten op je pc, mocht je hier echter de voorkeur aan geven. De accu kan ongeveer 75 uur mee, wat een mooie prestatie is. Via de USB-C ingang kan je met de bijgeleverde USB-C (naar USB-A) kabel deze aansluiten op je pc om het op te laden. Mocht je het via USB-C willen koppelen aan je pc, dan zit ook hiervoor een converter inbegrepen in het pakket. Maar goed, het komt erop neer dat je het toetsenbord op elke wijze, draadloos en bekabeld, op deze manier prima kunt gebruiken.

De toetsen zijn voorzien van (stille) MX Cherry Browns. Het biedt een fijne feedback, niet alleen onder het gamen, maar ook met lappen teksten tikken. De travel distance (4mm) is naar onze beleving echter iets teveel van het goede. Na een tijdje het toetsenbord gebruikt te hebben, raakten we veelal vermoeid hierdoor, waarbij ook opgemerkt moet worden dat het activatiegewicht 45 gram is met een activatiepunt van 2 millimeter. Een mindere travel distance en activatiegewicht had het algehele comfort en langdurig gebruik meer ten goede kunnen komen. Om het bij de categorie toetsen te houden, is de OMEN Spacer voorzien van enkele media toetsen en shortcutknoppen (P1-P5). Allemaal ook aan te passen via de OMEN Gaming Hub software. In deze software hadden we graag echter iets meer vrijheid willen hebben om het een en ander aan te passen. Bijvoorbeeld een macro instellen mocht iets duidelijker ingericht zijn. Afgezien daarvan is het toetsenbord qua functies vrij rechttoe rechtaan.

Poe poe

Eerder lieten we het al vallen: de OMEN Spacer is een erg mooi uitziend toetsenbord, komt ook erg verzorgd over en vooral de kleurencombinatie weet ons zeer te behagen. Ook de afwerking is mooi en het gewicht van bijna 1 kilo laat het toetsenbord als premium aanvoelen. Het is wel erg zwaar, maar het staat hiermee stevig op je bureau. Alleen is de prijs een beetje aan de hoge kant. Voor rond de € 165,- meet dit toetsenbord zich met andere premium producten die qua functies tevens meer kunnen bieden. De OMEN Spacer heeft bijvoorbeeld geen extra voetjes onderop, waardoor het altijd vlak zal blijven liggen. Kortom, het had hier en daar net even wat meer mogen bieden.