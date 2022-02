Review | OMEN Vector gaming mouse – Eerder hebben wij ons ontfermd over de OMEN Blast headset. Binnen zijn prijscategorie hebben wij kunnen vaststellen dat het een prima headset is om ermee te kunnen gamen. Zeker het gebruik ervan op pc is fijn, gezien de software het product beter uit de verf laat komen. Maar met alleen een headset kan je niet gamen. Zo biedt OMEN in dezelfde productlijn ook een muis, die wij dit keer nader zullen bekijken. Als je je afvraagt waar het toetsenbord blijft, dan kunnen we jullie geruststellen dat ook die eraan zit te komen om beoordeeld te worden. Voor nu zijn alle pijlen gericht op de Vector.

Het ziet er cool uit

De OMEN Vector weet bij de eerste indruk wel positief uit de hoek te komen. De muis is zwart van kleur en heeft een tof design. De linker- en rechtermuisknoppen zijn zodanig gevormd dat je vingers er netjes op kunnen liggen door de holle ergonomische vorm. De uiteinden van de knoppen zijn puntig afgewerkt, waardoor je een elegant doch tof design krijgt. Om het maar zo te zeggen: als Batman een muis zou halen, zou het hoogstwaarschijnlijk de OMEN Vector zijn. Het is cool. Bij de duim en rechterzijkant van de muis is het afgewerkt met getextureerd rubber, voor net dat beetje extra grip. Die grip zal je namelijk behoorlijk nodig hebben.

De OMEN Vector is een grote muis. Hoewel HP aangeeft dat de muis met zowel palmgrip als clawgrip te gebruiken is, bepleiten wij dat het een pure palmgrip muis is. Met een gemiddelde hand rust je op de volledige muis, maar met een wat grotere hand zal het door de omvang nog net iets comfortabeler zijn. Zo zullen grote handen de Vector kunnen gebruiken met een clawgrip, maar ook dat betwijfelen we door de vrij lange vorm van de muis (12,8 cm). En daarmee is de muis ideaal voor de wat grotere handen voor het meest optimale comfort. Op de kont van de muis kunnen we overigens het OMEN logo vinden, voorzien van RGB-verlichting. Ook bij het scrollwiel kan je de muis je favoriete kleur geven. De muis ziet er daardoor goed uit.

Finetunen met de software

De muis is relatief gezien vrij zwaar te noemen. Het gewicht van de muis is namelijk 145 gram. Voor een product met relatief weinig toeters en bellen is het dus zwaar. Er zit echter wel een addertje onder het gras. In de Vector zitten ook een vijftal gewichtjes verstopt. Elk 5 gram, dus deze eruit halen maakt de muis al lichter en daarmee ook fijner om te gebruiken. Dit gebruik wordt er alleen maar fijner op als je via de OMEN Gaming Hub de puntjes op de i zet. Zo kan je de twee extra knoppen bij je duim instellen naar smaak, kan je de RGB aanpassen en ook de gevoeligheid (DPI) van de muis afstellen. Onder het scrollwiel bevindt zich de DPI knop, waarmee je on-the-fly de gevoeligheid van de muis kan instellen.

Voor de geïnteresseerden, je kan in totaal 8 DPI presets instellen, wat er nogal wat zijn. Verder kan je de polling rate van 125 tot 1000Hz instellen, een acceleratie aan- of uitzetten en ook de Lift of Distance op laag of hoog zetten, waar we eigenlijk amper iets van merken. Je kunt dus genoeg aanpassen met de software, wat je dus als gebruiker veel vrijheid geeft om er alles mee te doen wat je wilt. De Vector is eigenlijk een gaming muis die de basisfuncties allemaal wel bezit en ook gewoon prima heeft uitgewerkt. De prijs van rond de € 49,99 maakt deze muis een mooie aanrader voor gamers die niet overdreven veel geld willen spenderen aan een nieuwe muis.

De feedback is oké

De OMEN Vector sluit je aan op je pc met een gevlochten USB-A kabel. Geen poespas, maar gewoon plug & play. Het is vooral voor de grotere handen een aanrader, zoals al benoemd, alleen hebben we nog wat op te merken over de feedback van de knoppen. Zo zijn de linker- en rechtermuisknoppen vrij zacht qua gevoel bij het indrukken ervan: het is net te mushy. En dit is eigenlijk raar, want de extra knoppen, die boven je duim rusten, hebben wel een stevige diepe en vooral clicky feedback. Ook de DPI knop biedt veel te weinig feedback, waardoor je in het heetst van de strijd niet meteen doorhebt of je daadwerkelijk op de knop hebt gedrukt.