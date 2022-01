Review | OMEN Blast headset – Binnen de pc-wereld is HP al een langere tijd onder ons. De laatste jaren zijn vooral hun OMEN producten strelend voor het oog. Preset pc’s die altijd wel met mooie specificaties op het presenteerblad verschijnen. Naast de pc heeft een gamer ook de benodigde accessoires nodig en in dit geval kijken wij even naar een headset. OMEN biedt hierin de Blast headset aan en deze zullen we op de pijnbank leggen. Uiteraard geschikt voor consoles, maar gezien HP een pc merk is, zullen we echt alles uit de kast trekken op onze desktop. Lees in deze review of de Blast headset voor jou de moeite waard is om aan je (eventuele HP) desktop set-up toe te voegen.

Robuust design

Wat meteen opvallend is aan deze headset, is het formaat. De OMEN Blast headset is fors qua omvang, wat komt door de grote earcups. Ze zijn rond, hebben een metalen rooster in het design verwerkt en in het midden van de earcup kan je het OMEN logo vinden. Dit op beide earcups. De headset heeft een dunne metalen constructie die de boel bij elkaar houdt. Hetgeen wat op je hoofd rust is een verende hoofdband die zachtjes aanvoelt. Je merkt er weinig van, doordat de headset erg licht is. Bij de earcups komen er dunne geluidskabels uit, die weer in de hoofdband verwerkt zitten. Het is een praktisch ontwerp dat mooi op papier klinkt, maar toch met een nadeel kampt.

De grote earcups zijn zo rond als een cirkel kan zijn, en in dit geval komt dat het comfort niet ten goede. De earcups sluiten niet mooi om de oren heen, wat invloed heeft op de presentatie van het geluid, waar we zo verder op in zullen gaan. Zo voelt, alles bij elkaar genomen, de headset iets te vrij op je hoofd aan. Met iets kleinere earcups kon de headset een stuk steviger zitten en daarmee comfortabeler. Wat er voor de rest nog op te merken valt is dat de linker earcup een microfoon heeft die je kunt in- en uitschuiven. Deze kun je muten met een afstandsbediening, bevestigd op de mini-jack kabel. Via de mini-jack kabel kun je de headset gebruiken via controllers op consoles en met een bijgeleverd verlengstuk kan je de headset via USB-A op pc aansluiten.

Mooi geluid voor een mooie prijs

De OMEN Blast headset is een leuk geprijsd product. Voor een adviesprijs van € 69,99 kan je deze al in huis halen. Waarom is het zo leuk? Het geluid is namelijk zeer degelijk te noemen! De geluidssignatuur is vrij gebalanceerd, waardoor je in elk spectrum een mooie weergave aan details krijgt. De middentonen en hogere tonen zijn vrij helder, dus je kan elk voetstapje, windbriesje of het gekletter van kogelhulzen horen. Het enige wat hierin wel wat tekort schiet is de bass. De lage tonen/bass missen body, waardoor het geluid neutraal te noemen valt. Als je het vergelijkt met hogere segmenten headsets, dan kan je relatief gezien zeggen dat de tonen wat muddy kunnen zijn. Binnen zijn prijsklasse is het naar verhouding echter erg goed te noemen.

Een mooie bijkomstigheid is dat het met de ruimtelijkheid ook snor zit. De grote earcups behoren niet tot de meest comfortabele, qua soundstage doet deze headset dan weer zeer interessante dingen. Door de brede soundstage kan het neutrale geluid mooi ademen, waardoor de presentatie simpelweg fijn is om naar te luisteren. De OMEN Blast headset klinkt via de controller naar keuze gewoon goed en is daarmee en mooie optie voor de consoles. Als je de headset gebruikt op pc, kan je gebruikmaken van de OMEN Gaming Hub. Via deze software heb je veel equalizer opties en je kunt er ook zelf in gaan sleutelen qua instellingen. Daarnaast kan je virtual surround sound (7.1) aan- of uitzetten. Gezien de headset al een behoorlijke soundstage heeft, voelt deze optie echter wat overbodig. Dit komt door de 7.1 optie die in feite een onnodige negatieve beïnvloeding is voor je geluidspresentatie, omdat je zonder deze optie een veel mooiere presentatie kan realiseren.

Als kers op de taart

Tot nu toe zijn we aardig positief over de headset van HP/OMEN. Het geluid is iets waar we zeer over te spreken zijn. Het is niet perfect, mag zuiverder en is zeker een geschikte kandidaat voor meer bass, maar binnen zijn prijsklasse heb je met mooi spul te maken. De microfoon is ook geslaagd te noemen. Je stem wordt duidelijk weergegeven, weliswaar met wat scherpe kantjes. Zuiver is het niet, verstaanbaar vooral. Communiceren kan dus als een zonnetje verlopen en daarmee scoort de Blast headset weer een punt. Toch mag er iets meer verfijning komen bij de toekomstige iteraties van dit product, want er valt nog genoeg te winnen. Wat helaas een merkwaardige laatste opmerking is die we moeten delen, zeker na een vrij positief klinkende serenade aan kritiek, is dat bij het schudden van de headset in de linker earcup iets aan het rinkelen is. Dit kan misschien een afgebroken stuk plastic zijn in ons geval, maar na de headset op delicate wijze gebruikt te hebben, zou dit echt niet mogen…