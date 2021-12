(Partnered content) De voordelen van een pre-built pc – Er is niks toffers dan een pc te bouwen, die ook nog eens werkt als je het aanzet. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Je dient zorgvuldig de juiste combinatie van onderdelen bij elkaar te zoeken, deze onderdelen moeten bovendien beschikbaar zijn en (afhankelijk van je wensen) kan het juist een erg economisch vriendelijke manier zijn om aan een pc te komen, of juist een drama voor je portemonnee. In ieder geval, er komt een hoop om de hoek kijken als het gaat om een nieuwe pc in huis halen. Voor de mensen die geen zin hebben om te priegelen in een pc-kast, kun je uiteraard kant en klare pakketten aanschaffen. In dit artikel bespreken we de voordelen van zogenoemde preset of pre-built pc’s.

Zekerheid en garantie van een werkend product

Zodra je de winkel binnenloopt of op het internet een mooi systeem hebt gevonden, dan kan je met een druk op de knop dit bij je thuis laten bezorgen. Het is dan eigenlijk niets meer dan een kwestie van stroom erop en gaan met die banaan. De verschillende merken die preset pc’s aanbieden, zoals in dit geval MSI, testen deze kant en klare systemen op fouten en efficiëntie. Als jij zelf een pc in elkaar knutselt, kan je makkelijk het een en ander over het hoofd zien en je systeem opblazen of iets minder heftig: hij gaat gewoon niet aan. Met een preset pc heb je deze zorgen veel minder en je krijgt er ook een service bij, dat als er iets scheelt, dit zonder pardon wordt vervangen. Het zal in ieder geval waarschijnlijk niet jouw schuld zijn als er iets niet goed gaat en daarmee valt jouw nieuwe product onder garantie.

Niet alleen een mooi, maar ook een juist omhulsel

Het is een subjectief iets, maar MSI heeft vooral wat interessante ontwerpen als het om hun verschillende pc-kasten gaat. Van kleine systemen die je volledig kan wegwerken op je bureau tot grote verschijningen die prominent in je kamer kunnen staan. MSI heeft een behoorlijk scala aan systemen waar je uit kan kiezen die een toffe game-look hebben. Het is zeker wat anders ten opzichte van een kantoor desktop die saai, strak en er soms oubollig uitziet. Afgezien van de looks, is een kast uitkiezen ook een klus. Je dient rekening te houden met de grootte van de componenten, zoals het moederbord, CPU-koeler en meer. Maar ook hoe de luchtstroom in de kast is met betrekking tot de algemene koeling (mits geen waterkoeling). Dus niet alleen de looks, ook de extra details zijn dingen waar de consument zich bij een preset/pre-built pc geen zorgen over hoeft te maken.

Makkelijker voor mensen met beperkte technische kennis

Zoals eerder genoemd is een groot voordeel van een pre-built pc, dat je zelf niet alles in elkaar hoeft te knutselen. Mensen die ervaring hebben met het in elkaar zetten van een pc, zullen allen in koor roepen dat het allemaal wel meevalt en dat het uiteindelijk net LEGO is. Maar vergis je niet, er zijn genoeg mensen die het niks vinden om zich bezig te houden met verschillende kabels, het opletten of je voeding wel genoeg wattage heeft, bepalen welk merk het beste is en hoeveel RAM je moet hebben, en uiteindelijk: hoe sterk je pc nou eigenlijk moet zijn. Het zijn veel elementen die een gamer uiterst belangrijk vindt en waar hij of zij zich in zal moeten verdiepen om het tot een goed einde te brengen. Er zijn echter ook erg veel mensen die enkel de aan- en uitknop willen indrukken en de laatste games willen spelen. Zo’n pre-built pc is dan een zorgeloze optie om snel aan de slag te kunnen met je games (of werk).

Minder afhankelijk van… schommelende GPU-prijzen en beschikbaarheid

Het zal je ongetwijfeld niet ontgaan zijn en ook op deze site hebben we de nodige aandacht gegeven aan dit onderwerp. Het is nog altijd niet best gesteld met de beschikbaarheid van de videokaarten en dat op wereldwijd niveau. Als er dan een beschikbaar is, dan zijn deze videokaarten erg duur en eigenlijk ook de prijs niet waard. Naar verhouding heb je iets meer de mogelijkheid om een kant-en-klaar systeem aan te schaffen waar goede onderdelen inzitten. MSI systemen zal je hier en daar op het internet wel kunnen vinden, dus als je flink op zoek bent naar een upgrade, dan kan dit een mooie uitkomst zijn. Pre-built pc’s schommelen qua prijs ook een stuk minder erg dan losse GPU’s, dus ook je portemonnee is er (deels) mee gered.

Dit zijn enkele punten waarom pre-built pc’s een voordeel kunnen hebben boven het zelf in elkaar bouwen van een systeem. Mocht je natuurlijk ervaren zijn op dit vlak en het geen probleem vinden alles zelf te doen, dan ben je hier natuurlijk op het verkeerde adres. We begrijpen dat er genoeg mensen zijn die juist het zelf bouwen van een pc niks vinden, maar wel een goed systeem willen hebben voor gaming. Laten samenstellen is vaak erg duur of ingewikkeld, dus daarom zijn pre-built pc’s een uitstekende oplossing en MSI biedt daarin een aantal mooie opties.