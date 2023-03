Special | Netgear Orbi (RBK863SB) – Waar gamen vroeger een vrij simpele aangelegenheid was, is dat anno 2023 veel meer dan alleen even een game in je console steken of een game downloaden naar pc. Headsets zijn belangrijk, controllers zijn belangrijk en dat gaat ook op voor toetsenborden, muizen en allerlei additionele attributen die jouw ervaring naar een hoger plan tillen. Zelfs stoelen en bureaus zijn van belang, want ook ergonomie speelt een rol. Buiten dat heb je als consument enorm veel keuze uit schermen en meer. Minstens zo belangrijk is natuurlijk internet en ook daarin heb je weer allerlei keuzes als het gaat om hulpmiddelen. Routers zijn hierin een belangrijke schakel en Netgear heeft ons voorzien van high-end materiaal met de Netgear Orbi. Tijd om dat eens nader te onderzoeken.

Een groot pakket

De Netgear Orbi is een high-end routerset die het net wat anders aanpakt dan andere modellen. In het verleden hebben we de Netgear Nighthawk en Netgear XR1000 besproken, wat routers zijn met een scherp oog op gamers. Futuristische apparaten die alles bevatten om het jou als gamer zo optimaal mogelijk te maken. De Netgear Orbi is een set in een wat ander segment. Eveneens high-end, maar gericht op een meer algemene invulling qua gebruik en dan specifiek gericht op mensen met een grote woonomgeving, want je haalt hiermee een groot pakket in huis. Het betreft hier namelijk een meshsysteem en dat wil zeggen dat je één router krijgt en twee satellieten.

Wi-Fi is tegenwoordig haast net zo belangrijk als water en zuurstof, dus het is fijn als je overal in je woning een goede beschikking hebt. Een sterke router in een klein woonoppervlak is veelal voldoende, maar als je over een wat grotere woning met bijvoorbeeld verschillende verdiepingen beschikt, is het goed voor te stellen dat de verbinding steeds minder wordt naarmate je verder van de router af staat. Dat probleem kan je tegengaan met een meshsysteem, waarbij je het Wi-Fi signaal als het ware op afstand versterkt. Dat is precies wat de Netgear Orbi je te bieden heeft, die in een witte en grijze variant beschikbaar is.

In de relatief zware doos tref je de drie units: de router en twee satellieten, en natuurlijk de adapters om ze aan het stroom te hangen. Meer dan dat is het niet, afgezien van een pamflet om je even in de juiste richting te sturen qua installatie. Het is na het uitpakken zaak om de router met de bijgeleverde internetkabel (CAT-6) aan te sluiten op je modem, zodat het internet doorgelust kan worden. De twee satellieten plaats je vervolgens op andere locaties in je huis: in ons geval één op de eerste etage en één op de zolder. Je dient nadien de Netgear Orbi app te downloaden, waarvoor je je eerst moet registreren na het opstarten. Dat eenmaal gedaan, is het tijd om de QR-code op de router te scannen en de stappen te volgen.

Fluitje van een cent

Iedereen die al wat langer meedraait kan zich vast de tijd nog wel herinneren dat het een uitdaging was om een router aan de praat te krijgen. Het vereiste stappen via de computer, al dan niet aanpassingen en meer. Anno 2023 is alles versimpeld en belangrijker nog: het werkt nadien ook gelijk. Het installeren van de Netgear Orbi vereist best wat stappen, maar gezien het buitengewoon soepel gaat zolang je netjes volgt wat de app aangeeft, ben je in nog geen 10 minuten klaar met de installatie. Tijdens het installeren zal de Netgear Orbi ook automatisch opzoek gaan naar de satellieten. In ons proces verliep dat volledig vlekkeloos. Het gevolg nadien is dat je via de systemen overal in je woning een uitstekende dekking hebt.

Althans, dat is natuurlijk enigszins afhankelijk van de plaatsing. In een woning of omgeving van redelijke omvang tot groot ben je via het meshsysteem overal voorzien van draadloos internet. Dit maakt het systeem geschikt voor alle middelgrote tot grote woningen en dat zou dus voor het gros van de Nederlander voldoende moeten zijn. Zo biedt het systeem een dekking over een totale oppervlakte van 540 vierkante meter. Ook goed voor huizen met drie verdiepingen. Bovendien zien de apparaten er vrij neutraal uit, waardoor ze na de installatie niet lelijk of vervelend in je interieur ogen. Al is dat natuurlijk wel afhankelijk van je smaak.

Eenmaal alles opgezet, dan ben je klaar en geniet je van verbeterd Wi-Fi. In veel gevallen – als je een modem met routerfunctie gebruikt – is de Wi-Fi erg matig tot slecht en het bereik veelal om te huilen. Dat los je met dit systeem in één klap op. Ook als je reeds een aparte router op je modem aangesloten had, is dit een upgrade wat natuurlijk te danken valt aan de satellieten die je in deze set-up gebruikt. Feit is namelijk dat de Netgear Orbi je hoogwaardig materiaal voorschotelt en je ook pertinent een stabiele verbinding oplevert. Te danken aan de Tri-Band technologie die een hoogwaardige connectie tussen de router en satellieten garandeert. Dat mag ook wel, want de adviesprijs van de set ligt op maar liefst € 1299,99, wat eventueel uit te breiden valt met additionele satellieten voor een per stuk prijs van € 499,99.

Gebruik de mobiele app voor alles

Zoals al aangegeven doe je de installatie van de Netgear Orbi middels de gratis verkrijgbare app. Die stelt je in staat om op eenvoudige wijze alles te doorlopen en als je eenmaal alles up & running hebt, gebruik je de app voor allerlei handige toepassingen. Zo heb je de Device Manager, waarmee je precies ziet welke apparaten er op je Orbi systeem zijn aangesloten. Handig om in de gaten te houden wie er allemaal van je Wi-Fi gebruikmaken. Wil iemand verbinden, dan is het geven van ingewikkelde wachtwoorden ook verleden tijd. Op je mobiel krijg je melding dat persoon x wil verbinden en of je het wachtwoord wilt delen. Een druk op de knop volstaat, bovendien deel je zo je wachtwoord niet letterlijk.

Minstens zo belangrijk zijn de andere features die je via de app kunt beheren. Denk aan instellingen met betrekking tot ouderlijk toezicht. Kinderen in huis en bepaalde sites blokkeren? Je hebt het zo geregeld. Idem dito voor het opzetten van een gastnetwerk, het mappen van je netwerk, de snelheid checken en meer. Alle features die je tegenwoordig op een premium Netgear product ziet, zijn ook aanwezig bij de Netgear Orbi. Dit maakt het tot een toegankelijk en prettig systeem om te gebruiken. Dit komt ook met additionele bescherming onder de noemer ‘Netgear Armor’. Dit is een extra stuk software die je netwerk schoon houdt.

Dit wil zeggen dat er periodiek een controle in het systeem plaatsvindt op eventuele kwetsbaarheden. Dubieuze websites worden ook aangepakt en geblokkeerd. Zie het als een meer persoonlijke beveiliging voor je netwerk in huis. Het nadeel is echter dat je Netgear Armor slechts ’tijdelijk’ kunt gebruiken. Er zit namelijk een jaarlidmaatschap op de software bij het pakket inbegrepen. Erg schappelijk, gezien een jaar lang is, maar nadien ben je wel genoodzaakt te betalen (€ 99,99 voor 12 maanden lidmaatschap). Het is echter optioneel, hoewel het wel de nodige voordelen biedt. Meer over Netgear Armor lees je hier.

Hoogwaardige Wi-Fi

De Netgear Orbi is van alle gemakken voorzien qua controle die je via de app over het systeem hebt. Het netwerk dat we zo’n twee weken in gebruik hebben laat ook zien dat alles buitengewoon goed werkt, ongeacht de locatie in de woning hebben we stelselmatig te maken met een fijne verbinding. We hebben bij het downloaden van content, games en meer direct op de router alsook bij de satellieten zowel via Wi-Fi als bekabeld een stabiele ervaring gehad. Ook goed om te weten is dat elke satelliet in werking treedt na het koppelen via de app en dat is het. Dit sluit een bekabelde verbinding echter niet uit, want beide bijgeleverde satellieten zijn voorzien van een viertal UTP-poorten, waardoor je er weer systemen bedraad aan kan hangen.

Een test leert ons wel dat de internetsnelheid bekabeld via de satellieten ietsje lager ligt dan direct op de router zelf. Uit verschillende metingen blijkt dat dit hooguit om een paar MB’s gaat op een 1.000Mbit verbinding. Volkomen logisch gezien het eerst draadloos een afstand moet overbruggen. Dat het verlies nauwelijks is, is te danken aan de Tri-Band technologie van Netgear, die als het ware een aparte snelweg voor data tussen de drie modules opzet. Voor werken op het internet, maar ook gamen, streamen en downloaden is het echter verwaarloosbaar. Je zult er in de praktijk dus weinig van merken. Voor Wi-Fi maakt het sowieso niet uit, want je schakelt automatisch over naar het meest dichtstbijzijnde punt en doordat je overal dekking hebt, zul je continu goed internet hebben. Sterker nog, binnenshuis en buitenshuis hadden we binnen een degelijke afstand – lees: tot 30 meter in de omtrek – een prima verbinding.

Het betreft hier een meshsysteem met Wi-Fi 6, wat bijvoorbeeld interessant is voor de PlayStation 5 gezien de console hier ondersteuning voor biedt. Een gemiste kans is echter het toevoegen van Wi-Fi 6E. Het systeem biedt dus frequenties op 2.4Ghz en 5.0Ghz, maar het ontbreekt het apparaat aan een 6.0Ghz frequentie. Toch wat opmerkelijk gezien de prijs van de Netgear Orbi. Het duurdere model (Netgear Orbi RBKE963B biedt dit wel). Daarbij komt dat je tegen de 100 apparaten op het systeem kunt aansluiten. Nu beschikken wij niet over zoveel apparaten, maar met ruim tien stuks ging het gebruik allemaal uitstekend.

Dat is dan het draadloze verhaal. Natuurlijk kun je ook alles bedraad aansluiten, zoals reeds aangehaald. Hier biedt de Netgear Orbi je de mogelijkheid om gebruik te maken van de 10Gbps WAN-poort voor optimale snelheid. Daarmee maak je je set-up meer futureproof, gezien dat soort snelheden voor bijvoorbeeld gamen of streamen vele malen hoger dan nodig is. Alle andere LAN-poorten bieden een maximum van 1Gbps en zijn niet Multi-Gig. Dat is jammer, want met een high-end product zou je dit samen met Wi-Fi 6E namelijk wel verwachten, maar daarvoor zijn we aangewezen op het eerder genoemde, duurdere model. Ondanks dat dit soort zaken niet present zijn, is er hier wel sprake van een fijn product in wat het wel biedt. Hoge snelheden, hoge mate van gebruikersgemak en voor huis, tuin en keuken gebruik kan je jaren vooruit.

Voor wie is de Netgear Orbi?

Woon je in een studentenwoning en heb je een klein kamertje? Woon je in een klein appartement of is je woonoppervlakte onder de 100 vierkante meter, dan is de Netgear Orbi overkill. Heb je een grotere woning met al dan niet verschillende verdiepingen? Dan is de aanschaf van de Netgear Orbi juist wel erg interessant. Het biedt een optimale dekking over een forse oppervlakte en dankzij het Tri-Band backhaul systeem onderhouden de router en twee satellieten een sterke verbinding, waardoor je Wi-Fi eigenlijk nooit wegvalt. Bovendien kun je op elke unit een apparaat via kabel aansluiten, waardoor je als het ware van het ‘kabels trekken’ af bent, want dit dient als uitstekend alternatief dat ook daadwerkelijk goed werkt.

Dit is ideaal voor als je jouw gameroom een verdieping hoger van goed internet wilt voorzien, maar geen gaten in de vloer wilt boren, en meer. Buiten dat is de Netgear Orbi app dermate overzichtelijk en efficiënt ingericht, dat het een plezier is om het systeem te gebruiken. Let wel dat het hier om een systeem gaat dat niet specifiek op gaming is afgestemd, in tegenstelling tot andere Netgear modellen. Dit neemt niet weg dat de hoge snelheden voldoende zijn om zonder problemen online te gamen. Daarnaast is het aan kunnen sluiten van apparaten via de kabel fijn en je hebt alles binnen handbereik met de app. Dat je er een jaar Netgear Armor bij krijgt is erg schappelijk te noemen. Een gemiste kans is echter dat het aan Wi-Fi 6E ontbreekt, dat hadden we toch wel verwacht bij dit model, zeker voor de genoemde prijs. Tot slot: weet dat dit enkel interessant is voor als je een grotere woning hebt en gebruikmaakt van snel internet, gezien de Netgear Orbi daarin een meerwaarde biedt door hoge snelheden via de satellieten te transporteren.