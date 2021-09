Special | Netgear XR1000 – Netgear routers van het hogere segment kennen altijd een erg opvallend ontwerp en de XR1000 is geen uitzondering op die regel. Met een robuust en extravagant design, is het een router die lekker opvalt in je kamer. De rode roosters op het apparaat accentueren de Netgear XR1000 erg mooi in combinatie met het zwart. De vier grote antennes liegen er ook niet om en zorgen ervoor dat je hele huis voorzien kan worden van snel internet. Maar natuurlijk zijn de looks niet het enige wat telt bij een router. Het gaat er om wat er onder de kap zit en de XR1000 lijkt op papier een grote speler te zijn. In dit artikel bekijken we wat de Netgear XR1000 zoal in huis heeft en voor wie deze router geschikt is.

Puur voor het gamen gemaakt

De XR1000 is met name gemaakt voor de echte gamer. Je internetverbinding is heilig als het gaat om je online games en dit moet uiteraard altijd snor zitten. De modem van je provider is nooit een goed product, dus is een externe router aanschaffen eigenlijk een must. De Netgear XR1000 bied je vele opties om je Wi-Fi verbinding zo optimaal mogelijk uit te zenden via de vier grote antennes die je erop dient te schroeven. Ook bedraad is natuurlijk mogelijk en daarvoor heb je vier poorten waar je de ethernetkabels in kunt steken. Hierbij valt op te merken dat de router geen Multi-Gig LAN ondersteunt, wat een gemiste kans is, zeker gezien het prijskaartje, waarover later meer. Je vindt op de achterkant ook nog een USB 3.0 aansluiting, maar dit is eigenlijk een standaard binnen de wereld van routers. Tot nu toe niet heel bijzonder, het is wat je ervan verwacht eigenlijk.

Op de bovenkant kan je verschillende LED-lampjes vinden die aangeven of je ook daadwerkelijk internet tot je beschikking hebt. Kortom, aan charmante looks geen gebrek, maar hoe zit het met de performance. Heeft de gamer hier genoeg aan? Dat is de hamvraag in deze. Het antwoord is: zeker. De specificatielijst liegt er in ieder geval niet om. Om te beginnen is dit een van de weinige gaming routers die Wi-Fi 6 ondersteuning biedt, wat bijvoorbeeld uiterst geschikt is om bijvoorbeeld te combineren met een PlayStation 5. Uiteraard kan je het ook gewoon met Wi-Fi 5 apparaten gebruiken.

Uitgebreide opties via de software

Met de 2,4 en 5,0 Ghz kanalen kan je verscheidene apparaten voorzien van een internetverbinding. Wil je hier een dicht oogje op hebben, dan kan dat via het DumaOS 3.0, de laatste versie van de software die zeer uitgebreid is qua opties. Via deze software kan je werkelijk alles instellen. Denk aan prioriteiten stellen aan bepaalde apparaten, maar je kan ook de regio bepalen in de zin van met wie en waar je wel online mee wilt gamen en niet. Dit beperkt je slechte connectie tot een minimum onder het gamen. Er is wel een kleine smet op dit hele verhaal en dat is de prijs. Die is namelijk erg hoog, want met ongeveer €350,- ben je eigenlijk nog niet helemaal klaar.

De beveiligingssoftware (Netgear Armor) dien je er namelijk los bij te nemen, wat flink in de kosten kan oplopen. Tegenwoordig zit dit bij de meeste high-end routers gewoon inbegrepen, maar hier dus niet. Dit dien je er los bij te kopen voor pakweg € 70,-, wat het dus een erg duur geintje maakt, zeker als je bedenkt dat ook de Multi-Gig LAN ontbreekt. De router zelf is erg uitgebreid qua opties, zeker via de DumaOS 3.0 software kan je heel wat instellingen voor je gaming behoeftes regelen, maar de prijs is iets waar de meesten vast twee keer over na moeten denken. Zeker als je nagaat dat best veel mensen een gaming router willen hebben zonder extra stappen te hoeven nemen. In dat kader is de XR1000 een beetje teveel van het goede met nog aparte beveiligingssoftware.

Plug & play

Gelukkig heb je de router in no-time up & running. Zodra je alles hebt aangesloten kan je via de software alles gemakkelijk prepareren en kan je meteen aan de slag. Ook kan je via de Netgear app de hele handel in de gaten houden. Denk hierbij aan je instellingen veranderen of updates binnenhalen, zonder dat je daarvoor bij een pc of laptop in de buurt moet zijn. De Netgear Nighthawk app is ook gewoon erg fijn in gebruik en vooral overzichtelijk. Iets wat een fijne bijkomstigheid is als je voor dit merk gaat. En dat is vooral een dik pluspunt aan deze router, het is ontzettend gemakkelijk om er mee om te gaan, waardoor je veel hoofdpijn bespaart blijft. Dat alleen al is wat deze router eigenlijk de moeite waard maakt.

Is het nu een aanrader of niet?

Daarom is de volgende vraag: voor wie is deze router nu eigenlijk geschikt? We kunnen niet ontkennen dat het prijskaartje gewoon erg fors is, maar de functionaliteiten zijn zeer uitgebreid en de router is daarmee ook zeer futureproof. Dat de Netgear XR1000 Wi-Fi 6 ondersteuning biedt is eigenlijk een ontzettend fijn pluspunt als je de levensduur van dit product in acht neemt. Je kan hier simpelweg de komende jaren mee vooruit, waarmee we dus weer bij ‘futureproof’ uitkomen. Aan de andere kant missen er wel wat dingen, zoals de Multi-Gig LAN functie en het feit dat je extra dient te betalen voor beveiligingssoftware. Desalniettemin is het een goede router, maar wel een die je diep in de buidel laat tasten. Enthousiast zijn we overigens wel als je ziet wat de instelmogelijkheden zijn, dus het is aan jou de overweging of je het de extra centen er voor waard vindt. Het ziet er in ieder geval wel heel erg tof uit en de verbinding met je apparaten is uitmuntend.