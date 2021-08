Special | De vijfde generatie van PlayStation – De PlayStation 4 heeft het de vorige generatie uitzonderlijk goed gedaan en staat in het rijtje tussen de PlayStation 1 en 2 als console die meer dan 100 miljoen exemplaren heeft weten te verkopen. Sony mag ook erg trots zijn op de exclusives die zij hebben uitgebracht, want elk van deze heeft laten zien wat de kracht van de console is. Om natuurlijk de traditie voort te zetten hebben we deze generatie te maken met de PlayStation 5. In dit overzicht bespreken we wat Sony de gamer zoal aanbiedt op het gebied van gaming. Denk aan verschillende online services, maar ook unieke features en producten die je game ervaring moet verrijken.

De consoles

Met ingang van de nieuwe generatie heeft de consument de keuze uit twee edities. Zo heb je een PlayStation 5 Digital Edition die, zoals de naam eigenlijk al doet vermoeden, volledig digitaal is voor een mooie prijs van €399,-. Het lijkt er dus op dat digitale verkopen met de nieuwe generatie relevanter dan ooit zullen zijn, zeker nu Sony daar specifiek een optie voor aanbiedt. Mocht je de behoefte hebben om hier en daar ook een game fysiek te halen, dan kan je voor €499,- de editie van de PS5 aanschaffen die een 4K Blu-ray speler heeft. Hoewel het duidelijk is dat de huidige trend van digitale aankopen verder wordt aangemoedigd, blijf je (gelukkig) wel de keuze houden om voor een ‘traditionele’ console te gaan.

Wat heeft de console onder de motorkap? De GPU heeft een rekenkracht van rond de 10TF (36 CUs @ 2.23GHz) die een aangepaste versie van RDNA architectuur behelst, van AMD. In combinatie met de ZEN 2 CPU (8 cores @ 3,5GHz) vindt er een wisselwerking plaats tussen beide wat AMD SmartShift heet. Beide specificaties zijn de maximaal haalbare snelheden, waarbij dus of de GPU, of de CPU dit bereikt en de ander hierop moet inleveren. Verder heeft de PS5 nog 16GB RAM en een SSD voor de opslag. Het is niet zomaar een SSD overigens, want met 5,5GB/s is dit een razendsnelle. Bij het gebruiken van een compressietechniek kan dit oplopen tot 8 of 9GB/s wat indrukwekkend is. De SSD heeft maar liefst 825GB aan ruimte, maar als je dit te weinig vindt kan je altijd in de externe slot een additionele NVMe SSD monteren.

De DualSense

Sony probeert altijd binnen de game industrie met iets innovatiefs te komen. Ditmaal heeft de DualShock zijn beste tijd gehad en wordt er met deze generatie iets nieuws gedaan. De naam is omgedoopt naar DualSense en deze controller biedt een paar nieuwe features die erg uniek zijn voor je game ervaring. Zo heeft het haptische feedback, een nieuwe techniek die de rumble vervangt door iets wat veel meer details biedt bij de vibraties. In voornamelijk de hendels voel je dit. De L2 en R2 knoppen zijn adaptieve triggers geworden, die verschillende tensie weerstand kunnen simuleren. Beide technieken gecombineerd kunnen bijzondere ervaringen opleveren tijdens het gamen.

Ook uniek is de mogelijkheid om via de DualSense met anderen te kunnen communiceren. Dit kan door de toevoeging van een microfoon. Er zit boven de vernieuwde Home-knop een speaker en eronder een mute knop voor de microfoon. Perfect voor als je niet in het bezit bent van een headset, maar je toch wilt communiceren met mensen online. Astro’s Playroom weet trouwens op een geweldige manier alle features van de DualSense te introduceren, dus het is zeker de moeite waard om deze gratis game op je PlayStation 5 uit te proberen.

De services & features

Het vernieuwde OS op de PlayStation 5 werkt vliegensvlug en bevat een aantal interessante services die je kunt gebruiken. Zo is de PlayStation Store geïntegreerd in het hoofdmenu en deze is snel te bereiken zonder via een app te moeten navigeren. Het PlayStation Network, ofwel PSN, is het online netwerk van Sony waarop je gebruik kan maken van diverse andere services. Door een betaald lidmaatschap aan te gaan, genaamd PlayStation Plus, voor €59,99 per jaar, €24,99 per kwartaal of €9,99 per maand, kan je online gamen. Maar hier komt nog veel meer bij kijken. Denk aan exclusieve kortingsacties die enkel gelden als je lid bent, maar ook krijg je maandelijks gratis games. Deze kun je spelen zolang je lid bent. Mocht je enkel PS Plus willen uitproberen, dan kan je een 14 dagen proefperiode benutten.

Ook kan je nog steeds gebruikmaken van PlayStation Now. De dienst laat het toe om games te streamen of te downloaden naar je console en deze te spelen. Mocht je dit gaan streamen, houd er dan rekening mee dat de kwaliteit een stuk minder is dan wanneer je het native afspeelt op je console. Content waar je aan moet denken is een selectie PS4-games, maar ook PS3- en PS2-games. Dus voornamelijk content van de voorgaande generaties, maar gezien backwards compatibility erg beperkt is bij Sony is dit een prima alternatief. Gelukkig kan je wel al je PS4-games op de PlayStation 5 spelen met daarbij enkele voordelen, gezien er een behoorlijk technisch verschil zit tussen beide consoles.

Je kan echter meer uit je PS5 halen dan genieten van het snelle OS. Je kan ook gebruikmaken van Remote Play, om je games naar een mobiel apparaat te streamen en verder te spelen als de tv in de huiskamer bijvoorbeeld bezet is. Ben je gamen op die manier een beetje zat en wil je zelf niet meer de controller in je hand hebben? Dan kan je via de party chat vragen om een Share Screen. Via Share Screen kan je meekijken met iemand die in een speelsessie zit. Ook onder het gamen kan je gebruikmaken van deze functie in de vorm van een pop-in screen.

PlayStation VR

Virtual Reality is een technologie die steeds volwassener wordt in de gaming industrie. De PlayStation VR is Sony’s eerste poging geweest om mee te draaien op dit gebied en daarvan is gebleken dat het een succes is. De bril heeft twee OLED- schermen van 5.7 inches, per scherm een 1080p resolutie met een refesh rate van 120 Hz. Voor een prijs van rond de €300/350 haal je een unieke ervaring in huis. Gecombineerd met twee Move controllers kun je de meeste VR-games spelen via de PS4, PS4 pro en PS5. Voor de PS5 dien je wel een adapter aan te vragen om de headset aan te kunnen sluiten. Maar Sony laat het niet bij deze VR bril zitten. In 2022 zou de PS VR2 moeten verschijnen, waarvan al bevestigd is dat het 4K OLED schermen zal bevatten. Ook de Move controllers worden meer in lijn van de DualSense controller qua feedback systemen.